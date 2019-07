Mestlin : Kulturhaus: Terrasse im alten, neuen Gewand

Arbeiten werden in den kommenden Wochen fortgeführt

Seit mehreren Monaten wird die Ostterrasse des Mestliner Kulturhauses komplett saniert. Mehrere Baufirmen, darunter auch die Spornitzer Firma Josl, haben die alte, marode Terrasse komplett abgerissen und von Grund auf erneuert. Viele alte Sandsteinplatten sind wiederverwendet worden, andere wurden angefertigt. In den vergangenen Tagen wurde das Schutzgitter wieder angebracht und zum Konzert der Festspiele MV in der vergangenen Woche konnte die Terrasse schon mal probeweise genutzt werden. Auch in den kommenden Wochen werden die Arbeiten fortgeführt.