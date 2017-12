Lewitz : Land unter

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

von Michael Beitien

erstellt am 15.Dez.2017 | 21:00 Uhr

Tiefe Pfützen stehen auf einem abgeernteten Acker in der Lewitz bei Rusch. Nach den starken Niederschlägen in den vergangenen Monaten gibt es immer noch landwirtschaftliche Flächen in der Region, die nicht befahrbar sind. Eine Bearbeitung des Ackers ist deshalb auch noch nicht möglich.