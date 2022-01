Corona in Parchim : Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler spendet Masken an Tafel

Um die Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, auch Schutz vor Corona zu bieten, spendete die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler nun FFP2-Masken.

19. Januar 2022, 09:55 Uhr

Um die Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, auch Schutz vor Corona zu bieten, spendete die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler nun FFP2-Masken.

Großer Andrang herrscht am frühen Mittwochmorgen an der Ausgabestelle der Tafel in Parchim. Um acht Uhr öffnet sich jeden Mittwoch das Tor und die Menschen können sich mit Lebensmitteln versorgen. Um ihnen auch einen besseren Schutz vor dem Coronavirus zu bieten, kam die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler (Die Linke) vorbei und spendete 200 FFP2-Masken. „Für die Menschen, die eh schon wenig haben, ist die Pandemie eine zusätzliche große Belastung“, sagt Steffi Pulz-Debler. Im Hinblick auf die Omikron-Variante und den Anstieg der Infektionen zögerte sie nicht lange und kaufte 200 Masken. „Ich habe die vor Ort bei Apotheken und Supermärkten gekauft und nicht im Online-Handel“, sagt die Abgeordnete.

Spenden werden immer gebraucht

Heike Romatzki, die zusammen mit ihrem Team die Lebensmittel verteilt, nahm die Spende dankbar an. „Uns steht die Pandemie bis zum Hals“, sagt sie. „Wir sind richtig abgenudelt“. Dennoch gibt sie nicht auf und hilft den Menschen weiterhin. „Viele können sich kaum Masken leisten und tragen sie dementsprechend länger“, so Heike Romatzki. Steffi Pulz-Debler hat deshalb Abhilfe geschaffen. Die Masken sind auch für das Team der Tafel gedacht. „Unser Geld ist knapp und wir sind immer auf Spenden angewiesen“, sagt Heike Romatzki.

Vor allem der Transporter, mit dem die Waren von den Supermärkten abgeholt werden, mache immer wieder Probleme. „Im Moment läuft er aber und wir können jeden Tag fahren“, sagt Heike Romatzki. Dennoch kann er jeden Moment wieder streiken.

Auch Dörfer werden angefahren

Nicht nur in Parchim, sondern auch in Lübz, möchte Steffi Pulz-Debler Masken verteilen. Die Tafel versorgt im Monat rund 1000 Menschen in der Region. Von Parchim aus werden auch die Ausgabestellen in Plau, Lübz, Goldberg und Karow beliefert. Mit dem Kühltransporter versorgen die Mitarbeiter Mestlin, Herzberg, Klein Niendorf, Stolpe, Raduhn und Domsühl.

