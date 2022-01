Guten Morgen : Lass das Badewasser ein

Zur Entspannung duschen oder lieber die Badewanne volllaufen lassen? Unser Kollege Carlo Ihde hat dazu eine klare Meinung.

08. Januar 2022, 05:00 Uhr

Zur Entspannung duschen oder lieber die Badewanne volllaufen lassen? Unser Kollege Carlo Ihde hat dazu eine klare Meinung.

Das Schaumbad gilt vielen Zeitgenossen als Inbegriff der Entspannung. Auch notorische Trockenschwimmer und gelernte Landratten schwören in der kalten Jahreszeit zu recht auf die wohltuende Wirkung von 100 Litern warmem Wasser in einer Emaille-Wanne oder einer aus Kunststoff. Und vergessen darin die Zeit, gerne auch, bis die Haut an Händen und Füßen Falten wirft.

Das gehört zum Beispiel genau so zu den üblichen Kindheitserinnerungen wie die Berge von Schaum, die man Knistern hören konnte, wenn man still war. Aber wer war als Kind schon gerne still?

Einfach mal die Gedanken treiben lassen

Im Erwachsenenalter bemerkt man, dass die Zutatenlisten heutiger Badefreuden sich so lesen wie die von Tee-Mischungen: Rosmarin, Lavendel, Kurkuma, Honig. Bäder von Erwachsenen – schlimmer noch: Arbeitnehmern – sind irgendwie auch immer Medizin gegen einen hektischen Alltag.

Die Gedanken treiben lassen, vielleicht sogar in Begleitung einer Quietsche-Ente, und die Beine hochlegen: Das sind Dinge, die man in einer Dusche nicht kann. In einer Dusche ist das Wasser immer so von oben herab, unbarmherzig prasselnd schwemmt es alles fort, als ob das Leben nie zur Ruhe kommen darf.