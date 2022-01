Unfall auf der B321 bei Parchim : Laster wird vom Sturm erfasst und landet im Straßengraben

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag bei Neuhof. Die B321 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Michael-Günther Bölsche

17. Januar 2022, 14:54 Uhr

Bei diesem Unfall in Neuhof wurde deutlich, welche Kraft ein Sturm haben kann: Am Montagvormittag wurde ein Lastwagen von einer Windböe erfasst und landete daraufhin im Straßengraben.

Der Fahrer des Wagens war kurz vor 11 Uhr auf der B321 von Crivitz kommend in Richtung Parchim unterwegs. Kurz vor der Kreisstadt in Höhe der Ortschaft Neuhof geschah dann das Unglück: Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der siebeneinhalb Tonnen schwere Laster durch den starken Wind nicht nur in den Straßengraben befördert, sondern prallte auch noch gegen einen Baum. Dadurch nahm zusätzlich der Frachtraum Schaden, sodass sich die Ladung, bestehend zum größten Teil aus Textilien, ebenfalls im Straßengraben verteilte.

B321 durch Unfall mehrere Stunden gesperrt

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nach Angaben der Polizei leicht verletzt und ins Parchimer Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug musste geborgen werden, die B321 war während des Einsatzes mehrere Stunden voll gesperrt.

Auch Freiwillige Feuerwehr Parchim war vor Ort

Neben Polizei und einer Bergungsfirma waren ebenfalls 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Parchim vor Ort. Sie befreiten die Fahrbahn von Trümmerteilen des Lasters und beseitigten auslaufende Betriebsstoffe.

Die Feuerwehrleute wurden wegen des Sturms auch noch zu weiteren Einsätzen in der Region Parchim gerufen. Dabei ging es jedoch vielmehr um umgestürzte Bäume.