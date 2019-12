Parchim : Leckere Vorbereitungen für das Fest

Club am Südring lud Pestallozi-Schüler zu vorweihnachtlichem Backmarathon ein

18. Dezember 2019, 19:00 Uhr

Insgesamt sechs Klassen der Pestalozzi-Förderschule waren in dieser Woche zum Plätzchenbacken in das Mehrgenerationenhaus der Parchimer Südstadt eingeladen. Damit wurde erneut die Zusammenarbeit mit Leben erfüllt, die der Club am Südring mit der Förderschule vereinbart hat. „Sobald unser Veranstaltungsprogramm bekannt ist, bekommt es die Pestalozzischule übermittelt und kann sich passende Themen zur Teilnahme aussuchen“, erklärte Beate Mietz vom Team des Clubhauses.

Als weiteres Beispiel nannte sie das Thema „Gesundes Frühstück“. Nachdem die Förderschüler das Mehrgenerationenhaus betreten und ihre Jacken abgelegt hatten, mussten sie sich erstmal gründlich die Hände waschen. „Plätzchenbacken ist ein sinnliches Erlebnis“, erklärte Mietz den ersten Arbeitsschritt. Dann wurden die Kinder mit roten Schürzen ausgestattet.

Der Plätzchenteig wartete bereits fertig zubereitet. Der Arbeitstisch wurde mit Mehl be-streut, der Teig portionsweise darauf verteilt und ausgerollt. Zwar lagen verschiedene Ausstechformen für die Kekse bereit, aber etliche Förderschüler formten eigene Kreationen. Gebacken wurde erstmals in einem mobilen Heißluftofen, den der Club am Südring dank einer Finanzspritze der Hamburger Peter-Jensen-Stiftung angeschafft hatte.