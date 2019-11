Parchim : Lesenacht für Erwachsene

Musik- und Hörbuchklänge im Parchimer Buchhaus Fette

von Gabriele Knües

16. November 2019, 05:00 Uhr

Was macht mindestens genauso viel Spaß wie ein gutes Buch zu lesen? In einer gut sortierten Buchhandlung nach einem interessanten Buch zu suchen und in aller Ruhe in den Regalen zu stöbern! Dazu hatten Parchims Lesebegeisterte am Donnerstagabend ausgiebig Gelegenheit, denn das Buchhaus Fette lud zur „Lesenacht für Erwachsene“. Musik – und Hörbuchklänge, kleine Knabbereien und wohlschmeckende Getränke sorgten neben dem umfangreichen Angebot und der freundlich kompetenten Beratung durch das Buchhaus-Team für ausgesprochene Wohlfühlatmosphäre.

Das weiß auch Ines Plettner aus Parchim zu schätzen. „Abends mal ganz in Ruhe hier zu schmökern, auch schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke zu finden und sich nett unterhalten, das macht richtig Spaß“, spricht die Parchimerin vielen Gästen aus der Seele.

Und im Rahmen von „Parchim liest“ gibt es im Buchhaus Fette schon bald das nächste Highlight. Kommenden Donnerstagabend wird die Schauspielerin Annett Renneberg, bekannt aus den Donna-Leon-Verfilmungen, für eine Lesung zu Gast sein. Kartenreservierungen sind sehr zu empfehlen.