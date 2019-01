Parchim : Linke lädt ein zum Frühstücken

von Carlo Ihde

28. Januar 2019, 05:00 Uhr

Fragen zur Stadtentwicklung, Ärger mit Ämtern und Behörden: Die Partei Die Linke lädt am morgigen Dienstag ab 9 Uhr wieder zum gemeinsamen Austausch bei einem Frühstück in das Büro am Fischerdamm 13 ein. In gemütlicher Runde kann man sich mit anderen zwanglos unabhängig von der politischen Richtung unterhalten. Die nächsten Termine der Reihe „Frühstücken und mehr“ sind immer am letzten Dienstag eines Monats, also am 26. Februar und am 26. März Den Hintergrund erklärt Organisatorin Steffi Pulz so: „Viele ärmere Menschen haben gegen Ende des Monats erfahrungsgemäß nicht mehr so viel oder kein Geld. Da kann so ein gemeinsames Frühstück eine kleine Hilfe sein.“ Die Teilnahme ist kostenfrei. cihd