Frauenmark : Mächtige Eiche muss weichen

von Michael Beitien

erstellt am 20.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Eine jahrhundertealte, mächtige Eiche in Frauenmark wird abgenommen. Das passiert auf der Grundlage eines Gutachtens und mit Genehmigung der Umweltbehörde, ist von Uwe Kröger, Bürgermeister der Gemeinde Obere Warnow, zu erfahren. Der Baum habe trockene Äste, der Stamm sei teilweise hohl. Er steht direkt an der Kreisstraße und nahe an einem Haus. Wenn der Baum umfällt, verursacht das großen Schaden, so Kröger. Immer wieder seien bei Sturm große Äste herabgestürzt, die von Bürgern beiseite geräumt wurden. Die Kommune müsse der Sicherungspflicht nachkommen.

Die Gemeinde Friedrichsruhe ist eine der wenigen Kommunen, die über ein vollständiges Baumkataster verfügt, erklärt der Bürgermeister. Jeder Ortsteil wurde unter die Lupe genommen, jeder Baum mit mindestens zehn Meter Höhe erfasst. 1433 Bäume, darunter Eichen, Linden, Weiden, Kastanien, Ahorn, Pflaumen, Maulbeeren, sind im Katalog aufgeführt. Alle Bäume werden das eine Jahr im belaubten Zustand und das folgende ohne Laub begutachtet. Das macht ein Baumsachverständiger. Wenn etwas auffällt, wird ein anderer Baumgutachter hinzugezogen. Um letztlich zusammen mit dem Umweltamt zu entscheiden, wo gehandelt werden muss.

Das Kataster kostet natürlich Geld. Rund 3000 Euro hat Friedrichsruhe für die Erstellung ausgegeben. Doch der Bürgermeister meint: „Wenn die Bäume unverhofft umfallen, dann ist der Aufwand viel größer.“ Allein wenn ein umgestürzter Baum samt Wurzelteller durch eine Firma beseitigt werden muss, sei eine vierstellige Summe fällig.

Im Kataster ist jeder Baum beschrieben und bei welchem in nächster Zeit dringend etwas gemacht werden müsste. Das hilft bei der Planung. So können beispielsweise Fördermittel für die Pflege von Alleen beantragt werden.

Bei den großen Stürmen dieses Jahres sind auch in der Gemeinde einige Bäume umgefallen. Zum Glück passierte das aber nicht an öffentlichen Wegen. Eine Buche stürzte hinter dem Sportplatz in Goldenbow, eine Eiche zwischen Ruthenbeck und Neu Ruthenbeck.

Im Baumkataster sind noch einige gefährliche Exemplare verzeichnet. Bestimmte Arbeiten an den Bäumen können von den Gemeindearbeitern erledigt werden, für andere ist eine Fachfirma notwendig. So wie derzeit beim Abnehmen der Eiche in Frauenmark.