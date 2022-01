Ludwigslust-Parchim : Mehr als 3000 Impfungen in vier Tagen

Termine

Hier gibt es in der Woche vom 3. bis 7. Januar Impfangebote: Die Zentren sind jeweils 13 bis 19 Uhr geöffnet.Montag, 3. Januar 2022Neustadt-Glewe: Zur Kuhdrift 1,Jugendclub in Turnhalle Lübz: Am Rathaus Neu Kaliß: Schulstraße 29, Grundschule Grabow: Rudolf-Breitscheid-Str. 4a SchaumanufakturDienstag, 4. Januar 2022Boizenburg: Richard-Markmann-Str.60, SporthalleMittwoch, 5. Januar 2022Kladrum: DorfgemeinschaftshausZarrentin: Kirchplatz 8Donnerstag, 6. Januar 2022Setzin: Am Sportplatz 3,GemeindehausRastow: Bahnhofstraße 40, FeuerwehrgerätehausFreitag, 7. Januar 2022Plau am See: Lange Str. 25