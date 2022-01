Wohnen in Parchim : Mieter der Wobau müssen mehr zahlen

Zum Unternehmen gehören zahlreiche Wohnungen in den Plattenbauten der Weststadt Parchims. Das Geld wird für Modernisierungen und Instandhaltung gebraucht. Unternehmen mit Millionengewinn.

Avatar_prignitzer von Katja Frick

05. Januar 2022, 16:45 Uhr

Zum Unternehmen gehören zahlreiche Wohnungen in den Plattenbauten der Weststadt Parchims. Das Geld wird für Modernisierungen und Instandhaltung gebraucht. Unternehmen mit Millionengewinn.

Wohnen in Parchim wird teurer. Die Wohnungsbaugesellschaft will die Mieten erhöhen. Die Wobau Parchim wurde 1990 gegründet, gehört zu 100 Prozent der Stadt und verwaltet rund 2660 Wohnungen im Stadtgebiet. Dazu gehören vor allem die Plattenbauten aus der DDR in der Weststadt. In den letzten etwa 30 Jahren wurden große Anstrengungen von der Wobau unternommen, ihren Wohnungsbestand zu modernisieren und instand zu setzen. Viele Häuser haben Balkone bekommen oder Fahrstühle. Auch Maßnahmen im Wohnumfeld trugen dazu bei, dass sich die Weststadt in ihrem Erscheinungsbild positiv veränderte.

Katja Frick

Verläuft eine unsichtbare Grenze durch Parchim?

Doch immer noch fühlen sich viele Bewohner stigmatisiert durch die Adresse dort. „Ich habe während meines Wahlkampfes für den Landtag in der Weststadt immer wieder Menschen getroffen, die mir sagten, dass sie das Gefühl haben, eine unsichtbare Grenze würde durch Parchim verlaufen“, erzählt Steffi Pulz-Debler, Fraktionsvorsitzende der Linken in der Stadtvertretung. Nicht wenige, die dort wohnen, hätten das Gefühl, abgehängt zu sein. „Wir müssen daran arbeiten, dass diese unsichtbare Grenze durch Parchim verschwindet“, findet sie.

Kaltmiete der Wobau beträgt im Durchschnitt 5,02 Euro

Für Martin Eberwein, Geschäftsführer der Wobau, gehört die Weststadt dagegen unzweifelhaft zu Parchim. Die Wohnungen dort würden zu moderaten Preisen angeboten und ein attraktives Wohnen sei durchaus möglich. Für ihn sei die Weststadt das eigentliche Zentrum Parchims. Das erklärte er in seinem Bericht zum Jahresabschluss 2020 vor den Stadtvertretern.

Dabei gab er auch bekannt, dass nun die Mieten der Wobau zum Teil steigen müssten. „Viele Mieter leben in ihren Wohnungen schon seit 40 oder 50 Jahren. Für einige gab es seit 20 Jahren keine Mietanpassungen“, sagte er der SVZ.

Derzeit würden gerade Analysen laufen, wo, ob und in welcher Höhe im Vergleich zu anderen, ähnlichen Wohnungen eine Erhöhung angebracht sei. Ausgewertet werde eine vergleichbare Lage, Größe und Beschaffenheit. „Wir erhöhen die Mieten nicht pauschal, sondern schauen uns das genau an. Einige Mieter haben auch schon Bescheid von uns über eine Mieterhöhung bekommen“, so Martin Eberwein. Parchim hat keinen Mietspiegel und brauche einen solchen seiner nach Meinung auch nicht. Die Kaltmiete im Wohnungsbestand der WoBau betrage im Durchschnitt 5,02 Euro.

Christiane Großmann

Höhere Mieten müssen marode Fenster und Leitungen finanzieren

„Wir sind kein rein wirtschaftlich denkendes Unternehmen. Eigentümer ist die Stadt Parchim. Was wir an Gewinnen erwirtschaften, kommt der Stadt und damit allen Parchimern zugute“, erklärt Eberwein. 2020 betrug der Gewinn 2.162 Millionen Euro. „Wir haben uns um 403.000 Euro gesteigert, weil Maßnahmen nicht möglich waren. Aber diese Maßnahmen kommen auf uns zu, das wird das Ergebnis schmälern“, hatte der Wobau-Geschäftsführer bei der Vorstellung seines Berichts erläutert. Zum Beispiel konnte der Aufzug in dem Objekt Leninstraße nicht eingebaut werden, weil die Statik bisher nicht genehmigt wurde.

Die Mietenerhöhungen werden vor allem deshalb notwendig, um Modernisierung und Instandhaltung des Bestandes zu finanzieren. So wurden Haus-Fassaden in der Gartenstraße und in der Hans-Beimler-Straße gerade saniert. „Auch Dächer, Fenster und Leitungen machen zum Teil Probleme. Die große Sanierungswelle ist jetzt etwa 30 Jahre her. Nun kommen auch viele Heizungsanlagen in die Jahre.“ Erreichung der Klimaschutzziele kostet ebenfalls Geld

„Ein großer Teil wird mit Fernwärme der Stadtwerke beheizt. Aber wir haben auch etwa 100 Häuser mit separaten Gasthermen.“ Dazu gehören zum Beispiel das Zinnhaus oder das Giebelquartier in der Altstadt. Die WoBau untersucht gerade, wie die Beheizung dort ökologisch sinnvoll umgestaltet werden kann. So werde nun geprüft, ob ein Anschluss an das Fernwärmenetz, Wärme durch Geothermie oder durch eine Solaranlage sinnvoll ist.

„Wir erstellen gerade eine Prioritätenliste. Ich habe einen Rahmenplan, an den ich mich halten muss. Klar ist, dass die Beheizung von Objekten durch die Berücksichtigung von Klimaschutzzielen nicht billiger wird. Aber das ist ja auch nicht das Ziel.“ Mit dem Aufsichtsrat sei gerade besprochen worden, eine Millionen Euro jährlich in laufende Instandsetzung und in die Erreichung der Klimaschutzziele bis 2035 zu stecken.

Auf jedem Fall seien durch die Corona-Pandemie keine Kündigungen von Mietern notwendig geworden. „Wir im Aufsichtsrat achten schon darauf, dass die Mieterhöhungen sozial verträglich sind“, versichert auch Dr. Sebastian Langer, Mitglied der SPD-Stadtfraktion und Bürgermeisterkandidat.