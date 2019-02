Parchim : Mit Vollgas in die Winterferien

von svz.de

04. Februar 2019, 09:08 Uhr

Wer wissen möchte, was in den Winterferien im Parchimer Club am Südring abgeht, sollte heute um 15 Uhr pünktlich ins Mehrgenerationenhaus hereinschneien: Ab 15 Uhr wird bei Kaffee, Kakao und Kuchen der Plan für die beiden Ferienwochen vorgestellt. Gleich im Anschluss startet die erste Aktion: Ab 16 Uhr heißt es Spaß und Action beim beliebten Gesellschaftsspiel Twister. Achtung: Wer am Mittwochnachmittag ab 16 Uhr dabei sein möchte, wenn Burger selbst gemacht werden, müsste sich heute noch im Jugend- und Familienzentrum anmelden.