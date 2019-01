Siggelkow : Mittwoch zum Seniorentreff

von svz.de

08. Januar 2019, 09:03 Uhr

Auch im neuen Jahr wollen die Senioren in Siggelkow an ihrer guten Tradition festhalten und sich regelmäßig zum Austausch sowie geselligen Beisammensein treffen. Der erste Seniorentreff des Jahres findet am morgigen Mittwoch um 9 Uhr im Gemeindezentrum in der Geschwister-Scholl-Straße 21 statt. Rückfragen sind unter Telefon 0173/2344041 oder zur Sprechzeit am Dienstag von 17 bis 18 Uhr im Gemeindebüro möglich. Das ist telefonisch unter 038724/20218 erreichbar. Weitere Termine des Seniorentreffs sind für den 17., 24. und am 31. Januar geplant.