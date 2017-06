Parchim : Musiknacht erlebt ihre dritte Auflage

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Vorfreude auf eine Nacht mit handgemachter Musik in Parchim. Am 8. Juli sorgen die Magical Mystery Band aus Neubrandenburg, Mathew James White aus Neuseeland, die Sons of Settlers aus Südafrika und The Stimulators aus München auf dem Mönchhof für Stimmung.

Es ist bereits die dritte Auflage von „Pubpillon“. Der Name steht für die Veranstalter aus dem „Irish Pub“ (Jan Micheel) und aus Restaurant und Weinbar „Papillon“ mit den Betreibern Ulli Debler und Marcel Reimer.

Im September 2015 gab es auf dem Mönchhof die Premiere für die Musiknacht. Es war eine Jahreszeit, in der auch auf Erntefesten getanzt wird. Deshalb fand das zweite Fest auf der Freifläche zwischen Fischerdamm und Mönchhof im Juli statt. Da habe man Glück gehabt. Es war Fußball-Europameisterschaft, aber zur Parchimer Musiknacht spielfrei. Das Finale fand einen Tag später statt. Anderenfalls hätte man die Bands nach Hause schicken müssen, sagt Jan Micheel. Pubpillon soll es ab 2017 alle zwei Jahre geben – immer dann, wenn kein Fußball-Großereignis Konkurrenz macht.

Die Musiknacht ist kein großes Geschäft. Ulli Debler sieht es eher als „Projektionsfläche“. Für Jan Micheel wäre es schon ein Erfolg, „wenn wir über das Jahr 20 bis 30 Gäste gewinnen.“ Gute Musik und Genuss soll Pubpillon verbinden. Die Wirte wollen zeigen, was sie im Alltag leisten. „Wir sind dankbar für die Hilfe durch Sponsoren“, so Jan Micheel. Ulli Debler spricht von viel Hilfe. Auch durch die Stadt.

Die Musiker, die am 8. Juli auf der Bühne stehen, waren allesamt schon mindestens einmal in Parchim zu Gast. Die Magical Mystery Band - diesmal mit einem Beatles-Programm – bezeichnet Jan Micheel als „tolle Menschen“ und „leidenschaftliche Musiker.“ Über The Stimulators erklärt Ulli Debler: „Es ist ein Rhythmus, da kommt man nicht gegen an.“

(Lesen Sie mehr über die Bands in der Printausgabe und im E-Paper)

von Michael Beitien

erstellt am 28.Jun.2017 | 05:00 Uhr