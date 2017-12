Groß Godems : Neue Wohnungen in Godems

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

von Michael Beitien

erstellt am 21.Dez.2017

Das Jahr ist fast zu Ende. Und erst jetzt ist in der Gemeinde Groß Godems der Haushaltsplan für 2017 in Papier und Tüten. Die Gemeindevertreter verabschiedeten ihn im Paket mit 2018 - als Doppelhaushalt. Wie SVZ erfuhr, war Godems die einzige Gemeinde im Amt Parchimer Umland mit einem so späten Haushaltsbeschluss. Hintergrund ist die Belastung in der Kämmerei des Amtes im Zusammenhang mit der Einführung der doppelten Haushaltsführung. Dort musste man Prioritäten setzen. Und dabei spielte Godems in diesem Jahr offensichtlich gegenüber anderen Gemeinden nicht die erste Geige.

Bürgermeister Lothar Barsuhn erklärte, dass dieses Jahr ohnehin keine Investitionen in seiner Gemeinde stattfanden. Und: „Die Pflichtaufgaben mussten wir erfüllen, ob wir einen Plan hatten oder nicht.“

Das soll aber im kommenden Jahr anders werden. Die wichtigste Investition erfolgt laut dem gerade verabschiedeten Doppelhaushalt 2018 im Mehrzweckgebäude. Zwei Wohnungen darin sind belegt, zwei weitere stehen leer. Sie sollen jetzt ausgebaut werden. Dafür sind rund 70 000 Euro eingeplant.

Schön wäre es, einen Pächter oder Käufer für das Gebäude zu finden, sagt der Bürgermeister. Momentan kümmert sich ein Verein um die Veranstaltungsräume im Haus. Mit den Einnahmen werden der größte Teil der Energiekosten und Kleinreparaturen bezahlt, sagt Barsuhn.

Ebenfalls geplant ist für 2018 die Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors. 30 000 Euro sind dafür vorgesehen. Der alte Traktor ist 27 Jahre alt und sehr kostenaufwendig in der Unterhaltung und Instandhaltung. Ständig muss daran geschraubt werden, sagt Barsuhn.

Notwendig ist aus Sicht des Dorfparlaments, dass künftig doppelt so viele Arbeitsstunden wie bisher für den Gemeindearbeiter eingeplant werden. Bislang existiert nur eine Halbtagsstelle. Der Gemeindearbeiter kümmert sich aber nicht nur um die kommunalen Aufgaben einschließlich Winterdienst, sondern ein Teil seiner Arbeit ist auch noch für den Friedhof und als Hausmeister für die Schule reserviert. In den vergangenen Jahren hätten angesichts knapper Kassen immer wieder Anwohner Aufgaben für die Kommune übernommen. Doch die hätten mit der Zeit die Nase voll, Gemeindearbeit zu bestreiten, sagt Barsuhn. Die Gemeinde brauche jetzt allerdings noch die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Kreises, damit sie für die Position Gemeindearbeiter mehr Geld ausgeben kann. Noch steht die Genehmigung des Haushalts aus. Die ist aber nötig, da dieser nicht ausgeglichen ist.

Für das Jahr 2019 streben die Groß Godemser an, ihre Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen. Dafür gibt es Fördermittel. Und der Eigenanteil der Gemeinde, so rechnet Barsuhn, sei in wenigen Jahren durch die Einsparung an Strom erwirtschaftet.

Nach den derzeitigen Prognosen ist Groß Godems auf dem guten Weg, ab 2020 schwarze Zahlen zu schreiben. Hier hilft die Novelle des Finanzausgleichsgesetzes. Als Gemeinde mit vielen Kindern sei Godems künftig deutlich besser gestellt.

Allerdings könnten perspektivisch auch bittere Einschnitte nötig werden. Das Thema Straßenunterhaltung brennt auf den Nägeln, erklärte Barsuhn. Er nennt als Beispiele die Lange Straße bis zur Autobahnbrücke und die von Groß Godems Richtung Verbindungsweg Kiekindemark - Stolpe. Ob man letztere überhaupt erhalten kann, sei offen.