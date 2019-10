Ziegendorf : Neulandgewinner tun sich zusammen

Lokale Initiativen in der Grenzregion zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bündeln ihre Kräfte

14. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Das „Ruhner Land“ als Grenzregion zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern droht zusehends ins Abseits zu geraten. Die Infrastruktur bröckelt: Läden haben geschlossen, Arbeitsplätze sind weggefallen, Häuser stehen leer, die Bevölkerung überaltert. Verbindungswege zwischen den Dörfern liegen brach oder sind der Landwirtschaft zum Opfer gefallen, die wenigen Busverbindungen überqueren die Landesgrenze nicht.

Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, wollen sich jetzt mindestens fünf Neulandgewinner zusammentun. Sie sind für ihre lokalen Initiativen geehrt worden und haben Fördermittel erhalten – wie zum Beispiel die ehemalige Bürgermeisterin von Ziegendorf, Petra Mannfeld. Oder Sabine Uhlig (Drefahl) von der Initiative „Ruhner Land – eine Region erfindet sich selbst“. Sie will die sozialen und kulturellen Bezüge in der Region wieder herstellen und mit neuem Leben füllen. Ihr Herzenswunsch: „Wir wollen eine große Eigendynamik erzeugen.“ Dafür seien drei Schwerpunkte gesetzt worden. Unter „Dörfer verbinden“ findet sich der Wunsch, alte Landwege wieder herzustellen, die weniger befahren und meist kürzer sind als die offiziellen Straßen. Die Neugestaltung von Dorfplätzen („gern mit Bienenweiden“), Ideenschmieden oder Spielstellen sollen wieder „Menschen verbinden“. Fördermittel für Pflanzmaßnahmen könnten bei der „Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE)“ eingeworben werden. Und in der Rubrik „Identität stiften“ findet sich die Zeitschrift „Ruhner Landbote“, deren jüngste Auflage Anfang November erscheinen soll.

„Es hat sich eine äußerst dynamische Projektgruppe entwickelt“, freute sich Sabine Uhlig bei der Vorstellung ihrer Initiative im Drefahler Landgasthaus. „Zu uns gehören sowohl Zugezogene als auch Ortsansässige.“ Uhlig sieht sich als Koordinatorin unterschiedlichster Vorhaben, die sich weitgehend selbst organisieren. Sie verteilt und überwacht die Projektmittel, koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit, hält den Kontakt zur Robert-Bosch-Stiftung und lädt als erste An-sprechpartnerin zu Projekttreffen ein. Die Kommunikation finde direkt zwischen den Akteuren statt, soll aber durch Mails und Treffen unterstützt werden. Gefördert werden laut Uhlig nur Aktivitäten, für die sich Menschen aus mindestens zwei Dörfern zusammenfinden.

Ab 2020 sollen Studenten und Lehrende bei so genannten Lernreisen die Region und ihre Probleme aus erster Hand kennenlernen. Vor allem aber sollen sich dann auch Stiftungen, Insitutionen und Behörden vor Ort ein Bild davon machen können, was mit ihren Fördermitteln bewirkt wird.