Parchim : Noch Restkarten für Cashbags in der Stadthalle

29. Januar 2019, 07:44 Uhr

Für die Johnny-Cash-Show mit „The Cashbags“ am Freitag dieser Woche in der Parchimer Stadthalle (20 Uhr) gibt es noch Restkarten. Das Quartett um US-Sänger Robert Tyson gleicht in Klang und Erscheinungsbild 1:1 seinem berühmten Vorbild. Im Rahmen einer mitreißenden Show bietet es alle Hits, die Johnny Cash bis heute so unvergessen machen.