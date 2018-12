Parchim : Öffnungszeiten von Verwaltung und Bürgerbüro

von svz.de

27. Dezember 2018, 07:54 Uhr

Zwischen den Feiertagen, am 27. und 28. Dezember, hat das Parchimer Bürgerbüro mit Kfz-Zulassung, Putlitzer Straße 25, geöffnet. Die gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle der Landeshauptstadt Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim, Heinrich-Hertz-Ring 2 in Schwerin-Süd, ist am 27. und 28. Dezember geöffnet. Die Verwaltung des Landkreises am Standort Parchim ist am 27. und 28. Dezember zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen. Am 31. Dezember ist die Kreisverwaltung hingegen geschlossen