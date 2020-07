Parchim bekommt LED-Straßenlampen

Die Stadt Parchim treibt den Ausbau von LED-Straßenlaternen voran und plant bis Ende August alle alten Masten zu ersetzen

Armin Kung

19. Juli 2020, 18:32 Uhr

Hohe Lebensdauer, geringer Energieverbrauch, Robustheit und Umweltfreundlichkeit: Leuchtdioden, kurz „LED“, haben viele Vorteile. Als Maßnahme der Stadtentwicklung wird in Parchim die Beleuchtung diverser Straßen und Gehwege auf moderne LED-Technik umgerüstet. Bis alle alten Betonmasten durch neue Lampen ersetzt worden sind, wird es noch einige Wochen dauern.

So werden zukünftig neue Lichtmasten in der Eldestraße, Hellwerderstraße, im Gänsekamp und Am Badstaven sowie im Wiesenring und Möderitzer Weg stehen. Bereits Anfang Juni wurde mit der Erneuerung der Straßen- und Gehwegbeleuchtung einschließlich aller Elektroleitungen in den Straßen Eldestraße, Hellwerderstraße, Gänsekamp und Am Badstaven begonnen. Die Arbeiten gehen voran und liegen im Zeitplan. Der Auftrag für die Elektroarbeiten wurde nach einem Vergabeverfahren an die Firma Elektro- und Küchenhaus Winfried Borchard aus Lutheran vergeben.

Am Gänsekamp konnten die neuen Lampen mit zeitgemäßer, energiesparender LED-Technik bereits in Betrieb genommen werden. Auch in der Eldestraße und größtenteils in der Hellwerderstraße wurden die Erdarbeiten schon erbracht.

Zurzeit erfolgt die Herstellung der Kabelgräben Am Badstaven. Im Zuge dieser Maßnahme werden an den Bäumen, die sich im Baustellenbereich befinden, durch eine Fachfirma Pflegemaßnahmen wie Bodenbelüftung und Düngung durchgeführt.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende August geplant. Im Anschluss werden die Straßenbeleuchtungsanlagen am Wiesenring und am Möderitzer Weg (Abschnitt vom Wiesenring bis zum Bahnübergang) erneuert. Diese Arbeiten sollen im Zeitraum von Anfang September bis Ende Oktober durchgeführt werden.

Die Planung und Baubetreuung erfolgt durch das Ingenieurbüro für Elektrotechnik – IBK aus Schwerin. Durch eine Zuwendung des Landes zur Umsetzung von Klimaschutz-Projekten in Verbindung mit Mitteln aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ wird dieses Bauvorhaben zu 50 Prozent unterstützt.