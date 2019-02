Parchim: Einbrecher vorläufig festgenommen

von svz.de

19. Februar 2019, 06:32 Uhr

Die Polizei in Parchim hat am frühen Sonntagmorgen einen Einbrecher vorläufig festnehmen können. Der 21-jährige Verdächtige war gegen 04:00 Uhr gewaltsam durch eine Tür in eine Arztpraxis in der Putlitzer Straße eingedrungen und hatte mehrere Räume durchsucht. Einbruchsgeräusche machten eine Anwohnerin auf die Tat aufmerksam, die die Polizei umgehend informierte. Nur wenig später stellten die herbeigerufenen Polizeibeamten den 21-Jährigen im Vorgarten des Tatortes fest. Der aus der Region stammende Mann hatte Schnittverletzungen an den Händen und stand offenbar unter der Einwirkung von Drogen. Der Verdächtige, der der Polizei bereits wegen ähnlicher Diebstahlsdelikte bekannt ist, kam daraufhin in das Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Zudem soll er am Montagnachmittag dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht in Ludwigslust vorgeführt werden.