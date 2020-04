Parchim: Fahrer von E-Bike bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Ludwigslust

28. April 2020, 12:33 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Montagnachmittag in Parchim der Fahrer eines E-Bikes schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr in der Putlitzer Straße, als ein PKW aus einer Ausfahrt kommend auf die Straße auffahren wollte. Dabei ist es zum Zusammenprall mit dem auf dem Fahrradweg querenden E-Bike gekommen.

Der schwer verletzte 69-Jährige deutsche Fahrradfahrer wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in das Schweriner Krankenhaus geflogen. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.