Parchim: Radfahrer leicht verletzt

von svz.de

25. Februar 2019, 15:07 Uhr

In Parchim ist am frühen Montagmorgen ein Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit einem LKW leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 05:15 Uhr in der Sternberger Chaussee.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 53-jährige Fahrer des LKW Mercedes Sprinter den vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Fahrer eines E-Bikes übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Kopfverletzungen und Abschürfungen zu. Das Unfallopfer wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in Parchim gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.