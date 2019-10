Parchim : Parchim wird wieder zum Abenteuerland

Landeskirchliche Gemeinschaft Parchim lädt „coole Helden“ ein

05. Oktober 2019, 05:00 Uhr

„Coole Helden“ im Alter zwischen vier und 12 Jahren sind nächste Woche bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft Parchim richtig: Denn ihr Gemeinschaftszentrum am Ziegeleiweg 1c verwandelt sich wieder einmal für vier Tage in ein Abenteuerland.

Dort gibt es vom 8. bis 11. Oktober alles, worauf „coole Helden“ stehen: Musik, Gemeinschaft, Geschichten, Spiele, Kreativangebote und natürlich auch etwas fürs leibliche Wohl. Das offene Angebot mit Programm findet am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr statt. Kinder, die bereits im Gemeindezentrum frühstücken, von 8 bis 10 Uhr sowie 12 bis 14 Uhr eine Betreuung in Anspruch nehmen und Mittag essen möchten, zahlen einen Unkostenbeitrag von drei Euro pro Tag. Nähere Auskünfte erteilt Christine Müller unter Telefon 03871/7299966. Am 13. Oktober wird im Abenteuerland um 17 Uhr ein Familiengottesdienst gefeiert.