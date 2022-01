Innovation aus MV : Parchimer Firma forscht mit an energieeffizientem Pumpensystem

Mehr zu Hydraulik Nord

Die HN Holding hat 16 Tochtergesellschaften in ganz Deutschland. Das „HN“ im Firmennamen steht für Hydraulik Nord. Der Standort Parchim ist aus dem VEB Hydraulik entstanden, in der DDR der größte Volkseigene Betrieb am Ort. Kurz vor der Wende arbeiteten dort etwa 2000 Menschen. 1993 wurde die Firmengruppe HN Holding gegründet. Die HN-Holding ist Eigentümer des Geländes. Die Geschäftsführung hat ihren Sitz in Schwerin.