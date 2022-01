Haus der Jugend : Parchimer Jugendverein jap lädt zu Skilager nach Südtirol ein

Für das traditionelle Skilager des Jugendverein jap, gibt es noch freie Plätze. Im Februar geht es nach Südtirol. Auch Anfänger können mitfahren.

Avatar_prignitzer von Alexander Block

12. Januar 2022, 13:29 Uhr

Für das traditionelle Skilager des Jugendverein jap, gibt es noch freie Plätze. Im Februar geht es nach Südtirol. Auch Anfänger können mitfahren.

Schneebedeckte Berge, unterschiedliche Pisten zum Skifahren und Snowboarden und viele junge Leute. Das alles können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Anfang Februar im Skilager des Parchimer Jugendverein jap erleben.

Seit über 20 Jahren veranstaltet der Parchimer Jugendverein jap jedes Jahr im Winter ein Skilager. Das soll nun auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Frauen und Männer im Alter von 10 bis 27 Jahren haben vom 4. bis zum 13. Februar, die Möglichkeit sich in Südtirol auf den Pisten auszutoben. Die Reise führt nämlich nach Ahrntal-Klausberg.

Teilnehmer werden getestet

„Wir haben ein Hygienekonzept für die Reise und den Aufenthalt in Südtirol erarbeitet“, sagt Susanne Radewald, Leiterin des Haus der Jugend in Parchim. So hat die Gruppe in der Pension ihren eigenen Bereich, um nicht mit anderen Gästen in Kontakt zu kommen. „Wir haben außerdem feste Zeiten bei der Ausleihe und auch im Lift fahren wir nur innerhalb der Gruppe“, sagt Susanne Radewald. Die Reisen sind bei vielen Jugendlichen sehr beliebt. „Es gibt viele, die kommen jedes Jahr mit“, erzählt Susanne Radewald. Doch auch Anfänger sind herzlich willkommen. „Vorerfahrungen braucht niemand. Wir bringen jedem das Skifahren bei“, sagt die Leiterin.

Zehn Plätze frei

Die Ausrüstung bekommen die Teilnehmer dann vor Ort. Nur eine Skihose, eine Skijacke und Handschuhe werden benötigt. Zudem gilt die 2G-Regel. Die Teilnehmer müssen also geimpft oder genesen sein. Zusätzlich werden die Skifahrer regelmäßig vor Ort getestet, sagt Susanne Radewald. Zehn der insgesamt rund 40 Plätze sind noch frei.

Wer Lust hat, an der Reise teil zu nehmen, kann sich im Jugendverein jap unter der Telefonnummer 03871-264575 oder per Email an jap.eV@gmx.de anmelden. Die Kosten, inklusive Hin- und Rückfahrt, Ausrüstung, Skipass und Vollpension, belaufen sich auf 550 Euro.

Das Haus der Jugend in Parchim hat täglich von 13 bis 21 Uhr, an den Wochenenden von 15 bis 21 Uhr und in den Ferien ab 10 Uhr geöffnet.