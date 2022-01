Neues Fitnessstudio : Parchimer lassen im neuen Jahr die Pfunde purzeln

Oft sind die guten Vorsätze, die an Silvester beschlossen werden, schnell wieder über Bord geworfen. Doch noch halten die Parchimer an ihren Zielen fest. Das zeigt sich im neuen Fitnessstudio Fitaktiv.

Avatar_prignitzer von Alexander Block

10. Januar 2022, 15:49 Uhr

Oft sind die guten Vorsätze, die an Silvester beschlossen werden, schnell wieder über Bord geworfen. Doch noch halten die Parchimer an ihren Zielen fest. Das zeigt sich im neuen Fitnessstudio Fitaktiv.

Das neue Jahr ist noch keine zwei Wochen alt. Zeit also einmal zu überprüfen, ob die Parchimer noch immer an ihren guten Vorsätzen festhalten, oder ob sie davon schon wieder abgelassen haben. Um das herauszufinden, haben wir einmal im neuen Fitnessstudio Fitaktiv Parchim vorbei geschaut. Denn fitter und gesünder zu werden, ist bei vielen einer der am meisten genannten guten Vorsätze.

Zur großen Eröffnungsfeier kamen am Wochenende rund 100 Menschen, erzählt Geschäftsführer Matthias Porbst. „90 Prozent haben sich dann auch dazu entschieden, hier regelmäßig zu trainieren“, so Probst. Insgesamt hätten sich schon mehr als 300 Kunden angemeldet.

Lesen Sie hier mehr: Matthias Probst eröffnet neues Fitnessstudio in Parchim

Auch sein Studioleiter Sebastian Köhn ist mit dem Auftakt zufrieden. „Trotz Corona ist das Geschäft gut angelaufen“, sagt Sebastian Köhn. „Besonders auffällig ist, dass zur Zeit viele junge Menschen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren das Studio aufsuchen.“ Durch die Pandemie seien einige doch unsportlicher geworden und wollen nun wieder an ihrer Fitness arbeiten, sagt Sebastian Köhn. „Besonders Frauen sind gerade extrem motiviert. Sie setzen mittlerweile auch verstärkt auf Krafttraining und nicht mehr so auf das klassische Bauch-Beine-Po-Training“, erklärt Sebastian Köhn.

Training gegen Schmerzen

Sophie Licek war bereits in der vergangenen Woche im Studio und kommt nun regelmäßig. „Ich möchte Muskeln aufbauen und abnehmen“, ist ihre Motivation. Sie geht seit diesem Jahr zum ersten Mal in ein Studio und findet das Angebot toll. „Nebenbei höre ich Musik, da habe ich dann mehr Ruhe“, erzählt sie. Außerdem leide sie unter chronischen Schmerzen und Verspannungen. Das Training, so sagt sie, helfe dabei die Schmerzen zu lindern.

Die 14-jährige Leni Glaner ist ebenfalls zum ersten Mal hier. „Ich habe mir das als Neujahrsvorsatz vorgenommen und dann habe ich gesehen, dass es hier das neue Studio gibt und habe mich dann zusammen mit meiner Mutter angemeldet“. Nun möchte Leni drei- bis viermal in der Woche trainieren. Gerade ist sie an der Brustpresse, wie das Gerät zum Trainieren der Schultermuskulatur heißt. Zudem wird hier auch der Trizeps und Ellenbogenmuskel beansprucht. „Von der Anstrengung her geht es“, sagt Leni Glaner.

Matthias Probst

Maxime Julie Tews hat sich das Laufband ausgesucht. Die 14-Jährige ist ebenfalls zum ersten Mal in einem Fitnessstudio. Auch sie möchte in diesem Jahr sportlicher und fitter werden. „Dann fühle ich mich einfach besser“, erzählt sie. „Ich möchte meine Arme und Beine trainieren und das an allen Geräten“, erklärt Maxime Julie Tews ihr Vorhaben. Noch ist sie voll motiviert und kommt, so es den geht, am liebsten jeden Tag vorbei.

Entschluss stand schon länger fest

Das sie fitter werden möchte, dass hat Yvonne Jobs nicht erst seit Silvester beschlossen, sondern schon lange vorher. „Mit dem Angebot des neuen Studios habe ich nun die Chance genutzt“, sagt Yvonne Jobs. Sie findet vor allem die vielen Geräte und den Kursraum super. „Wenn ich einmal eine Frage habe, ist sofort auch immer ein Trainer da“, so Yvonne Jobs.

Die Trainer selbst halten sich selbst auch im Studio fit. Einer von ihnen ist Lukas Ortmann. Eigentlich studiert der Malchower in Rostock Sport- und Ernährungscoach und arbeitet nebenbei im Fitaktiv. „Mir macht es sehr viel Spaß hier und wenn es die Zeit zulässt trainiere ich auch hier. An der Uni ist gerade nicht so viel los, da kann ich das hier gut nutzen“, erzählt Lukas Ortmann.

Ob die guten Vorsätze der Parchimer lange anhalten, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. Im Moment scheinen die Frauen und Männer aber noch voll motiviert zu sein.

Mehr zum Thema: Sportliche Neujahrsvorsätze zum Scheitern verurteilt?