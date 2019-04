Parchim : PC-Kurs mit Excel

von svz.de

16. April 2019, 08:19 Uhr

Parchim | Die Volkshochschule bietet einen Kurs zum Thema Excel an. Den Teilnehmern wird anhand zahlreicher Übungen vermittelt, wie das meistgenutzte Tabellenkalkulationsprogramm funktioniert. Der Kurs beginnt am Montag, 29. April, um 18.30 Uhr. Ziel ist die sichere und selbstständige Anwendung von Excel und das ansprechende Gestalten von Tabellen und Mappen. Kursschwerpunkte sind: Zahlen und Texte in eine Tabelle eingeben und gestalten, Rechnen mit Formeln, Funktionen in Excel, Erstellen und Gestalten von Diagrammen.

Anfragen und Anmeldungen unter der Telefonnummer 03871/7224303.