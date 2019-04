Dargelütz : Pilzexperten aus Wismar

von svz.de

16. April 2019, 08:17 Uhr

Dargelütz | Das Mykologische Informationszentrum in Wismar hält sein Frühjahrsseminar erneut in der Freizeit- und Bildungsstätte „Lütt Pütt“ in Dargelütz ab. Am Wochenende vom 3. bis zum 5. Mai kommen Experten und Interessierte zusammen, um sich zu Beginn der Saison in dem Zentrum mitten in den „Pfifferlingstannen“ auszutauschen, zu sammeln und zu bestimmen. Die mecklenburgische Landschaft mit Seen und Wäldern sei eine besonders gute Pilzregion, so die Veranstalter. Für angehende und interessierte Pilzfreunde ist eine Anmeldung bis morgen unter der Mail steinpilz.wismar@t-online.de oder unter Telefon 03841/ 228917 möglich. Es fällt ein Teilnahmebeitrag an.