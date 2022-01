Zeltstadt im Norden in Slate : Planung für Camp der Generationen 2022 laufen trotz Corona weiter

Menschen verschiedener Altersgruppen und Konfessionen sowie Leute, die noch keine Berührung mit der Kirche hatten, können im Juli Gemeinschaft in Slate erleben. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein eigenes Programm.

11. Januar 2022

Viele Teilnehmer, die im Sommer 2021 eine Woche in der Zeltstadt des Nordens verlebten, sich als Tagesgäste einklinkten oder die Abendveranstaltungen besuchten, haben sich den Termin längst vorgemerkt: Vom 23. bis 29. Juli 2022 wird Slate wieder zum Camp der Generationen.

Dabei handelt es sich um ein Urlaubskonzept für Jung und Alt: Menschen verschiedener Konfessionen, Altersgruppen, ebenso wie Leute, die bisher wenig oder keine Berührung mit der Kirche hatten, bauen ihr eigenes Zelt auf oder stellen den Wohnwagen hin und verbringen Zeit in der Gemeinschaft. Für die Verpflegung sorgt jeder selbst.

Es gibt Workshops, jede Menge handgemachte Musik und geistlichen Input sowie Gelegenheiten, in die Stille zu gehen. Für Kinder und Jugendliche wird jeweils ein Extra-Programm gezimmert. Ein Festgottesdienst ist für den 24. Juli ab 11 Uhr geplant.

Erstes Camp wegen Corona verschoben

Die Kirchengemeinde Slate empfahl sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal als würdiger Gastgeber für dieses Projekt in Trägerschaft des Netzwerkes Bethanien und dann noch unter erschwerten Bedingungen in der Corona-Zeit. Das Event war wegen der Pandemie bereits um zwölf Monate verschoben worden. 2021 mussten die Organisatoren dann praktisch bis auf den letzten Drücker bangen, ob das Camp überhaupt durchführbar ist.

Dementsprechend stauten sich einige Vorbereitungen, sodass auch die vielen Helfer aus der Slater Kirchengemeinde beim Countdown mächtig ranklotzen mussten, um alles pünktlich startklar zu haben. Belohnt wurden sie für diesen Einsatz mit dankbaren Gästen, die die Zeit im Dorf am Fuße des Sonnenberges sichtlich genossen.

Zufriedene Gäste gab es in den Jahren davor auch stets in Teterow. Allerdings wäre dort der nächste Wachstumsschritt für dieses Konzept nicht mehr möglich gewesen, verdeutlichte Paul Nogossek, Vorsitzender des Netzwerkes Bethanien als Träger der „Zeltstadt im Norden", in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Thema 2022: „Mut und Stärke“

Im Sommer 2022 begleitet alle Gäste, die auf der großen Wiese des Pfarrhofes ihre Zelte aufschlagen, das Thema „Mut und Stärke“ , kündigt Stefanie Waide aus Schwerin an. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Mann Lothar Waide die Zeltstadt im Norden. Mehr noch: Sie haben das Projekt überhaupt nach Mecklenburg gebracht. Waides besuchten zuvor regelmäßig Camps der Generationen im Thüringer Raum.

Unter diesem Eindruck machten sie es sich eines Tages zur Aufgabe, dieses Urlaubskonzept auch im Norden zu einer festen Größe zu etablieren. Es gelang ihnen, ein straff organisiertes, engagiertes Team von Ehrenamtlichen aufzubauen, die unter anderem die Vorbereitungen leisten, im Camp ständige Ansprechpartner sind und Workshops leiten.

Spannendes Programm für Jung und Alt

Stefanie und Lothar Waide freuen sich jedenfalls schon wahnsinnig auf das Wiedersehen in Slate. Sie versprechen für den 23. bis 29. Juli „ein spannendes Programm für Kinder, Jugendliche, Teens, Erwachsene, Singles und Familien“.

Das Feld ist schon bestellt: Bereits im Herbst wurde die Wiese gepflügt und anschließend neuer Rasen eingebracht, erzählt Amadeus Manthey, Mitarbeiter der Slater Kirchengemeinde. Um noch mehr Besucher willkommen heißen zu können, wird in diesem Jahr sogar ein größeres Zelt aufgebaut, das die Deutsche Zeltmission zur Verfügung stellt.

Organisatoren freuen sich über weitere Unterstützer

In die Zeltstadt des Nordens können auch Gruppen einziehen. Willkommen ist ebenfalls noch tatkräftige Unterstützung: „Wer uns als Mitarbeiter, besonders als Dorfeltern, im Ordnerdienst, in der Mitarbeiterversorgung und Security verstärken möchte, kann sich ebenfalls melden“, sagt Stefanie Waide. Weitere Infos und Kontakt: www.zeltstadt-norden.de