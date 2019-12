Hohen Pritz/Mestlin : Probenzeit vorbei: Krippenspiel hatte Premiere

Krippenspiel erstmals aufgeführt

Ihre Premiere feierten am Sonnabend die Christenlehrekinder und Konfirmanden der Kirchengemeinde Mestlin-Techentin-Kladrum in der Kirche zu Hohen Pritz. Dort führten sie das diesjährige Krippenspiel mit dem Titel „Es begab sich aber zu der Zeit…“ auf. Zuvor haben Paula, Klara und Hannah sowie die anderen Kinder fleißig geprobt und den Text gelernt. Die Regie hatte die Gemeindepädagogin Astrid Taetow. Eine weitere Aufführung wird es am kommenden Sonnabend geben, wenn in Mestlin das Glühweinfest gefeiert wird. In der Kirche zeigen die Mädchen und Jungen um 15.30 Uhr das Krippenspiel und läuten damit das Glühweinfest ein.