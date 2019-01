„Putztag“ bei den Domsühlern

von Christiane Großmann

30. Januar 2019, 20:09 Uhr

Der diesjährige Frühjahrsputz in der Gemeinde Domsühl wird am 13. April stattfinden. Einwohner in allen Ortsteilen werden dabei sein, um gemeinsam aufzuräumen und den Tag nach getaner Arbeit zünftig ausklingen zu lassen.

Wie Bürgermeister Hans-Werner Beck beim Neujahrsempfang betonte, gilt schon jetzt all jenen Firmen ein Dank, die ihre Hilfe in den Ortsteilen angekündigt haben. Kürzlich vermeldeten wir den 14. April als Termin für den „Putztag“.

Doch der wird natürlich nicht am Sonntag über die Bühne gehen, sondern am Sonnabend.