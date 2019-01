Parchim : Radfahrerin von Auto erfasst

von svz.de

03. Januar 2019, 09:19 Uhr

Eine 71-jährige Fahrradfahrerin wurde am Mittwochvormittag von einem Auto erfasst, wobei sie stürzte und sich Verletzungen zuzog. Vermutlich hatte die Autofahrerin die Radlerin beim Einbiegen in den Westring übersehen. Das Unfallopfer wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.