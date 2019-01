PArchim : Renteneintritt leicht gemacht

von svz.de

08. Januar 2019, 09:02 Uhr

Im Parchimer Club am Südring dreht sich am Donnerstag dieser Woche alles rund um die Rente: Zu Gast ist die ehrenamtliche Versichertenberaterin Annegret Bretz. Ab 17.30 Uhr bringt sie im Jugend- und Familienzentrum leicht verständlich auf den Punkt, was beim Renteneintritt alles zu bedenken ist. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Aus Platzgründen ist jedoch eine Voranmeldung im Mehrgenerationenhaus unter Telefon 03871/212337 erwünscht.