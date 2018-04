Parchim : Rosenhof setzt in Parchim Akzente

Wohnungsgenossenschaft Güstrow-Parchim investiert in altersgerechtes Wohnen: Riesenandrang auf die Projektvorstellung

von Wolfried Pätzold

09. April 2018, 05:00 Uhr

Einige hatten es in der SVZ gelesen, andere hatten längst davon gehört, Parchim bekommt einen Rosenhof. Den Tag der offenen Tür wollte die Wohnungsbaugenossenschaft AWG Güstrow-Parchim am Samstag auch dafür nutzen, um das Geheimnis dieses altersgerechten Bauprojektes zu lüften. Doch damit, dass im „Treff.20“ für diese Projektvorstellung die Stühle nicht reichen würden, hatte wohl niemand gerechnet. Da musste so mancher mit einem Stehplatz vorliebnehmen. Es war wieder einmal ein Beleg dafür, das altersgerechte Wohnungen auch in Parchim in Größenordnungen fehlen. Da wunderte es nicht, dass auch Stadtpräsidentin, Bürgermeister und Wobau-Chefin der Einladung gerne gefolgt waren.

„Wir nehmen knapp drei Millionen Euro in die Hand, um in Parchim 25 altersgerechte Wohnungen nach dem Vorbild unseres AWG-Rosenhofes in Güstrow zu bauen. Die Nachfrage ist riesig und es gibt bereits Wartelisten“, so AWG-Vorstand Marco Mischinger.

Schon bei der Fusion der Genossenschaften aus Güstrow und Parchim vor rund vier Jahren hatte der Vorstand Investitionen vor Ort zugesagt. Lange fand sich kein geeignetes Grundstück. Doch in der Weststadt wurde man fündig. In der Otto-Grotewohl-Straße 8-17, wo vor zwei Jahren ein leerstehender Block abgerissen wurde, soll nun auf rund 2500 Quadratmetern der Rosenhof entstehen. Die Königin der Blumen, die es nur einen Steinwurf entfernt in der Grünen Mitte hundertfach gibt, prägt dieses Bauprojekt auch architektonisch. Kevin Krüger vom Ingenieurbüro Baupartner aus Güstrow machte mit seinem Vortrag neugierig. „Verschiedene Grüntöne auf den Außenfassaden, ein rotes Satteldach und farblich abgestimmte Balkons setzen mitten in der Weststadt Akzente“, sagt er. Und auch, was sich hinter den Fassaden befindet, ließ die vielen Gäste aufhorchen.

Auf drei Etagen, die alle per Fahrstuhl bequem zu erreichen sind, wird es insgesamt 25 Zwei-Raum-Wohnungen verschiedener Größen geben. Elf Wohnungen – darunter zwei Rollstuhl gerechte – sind für zwei Personen und weitere 14 Wohnungen für eine Person geplant. Gemeinschaftsräume für Räder und Radiatoren im Keller sowie ein fast hundert Quadratmeter großer Treff mit Küche und Toiletten gehören dazu. Und wie kann es anders sein, im Außenbereich werden Rosen die Hauptrolle spielen.

Marco Mischinger dämpfte die Erwartung, dass nun alles ganz schnell geht. „Die Genehmigungsplanung wird mit Hochdruck vorangebracht. Wenn alles gut läuft, können wir im kommenden Jahr bauen. Dann steht einem Einzug im Frühjahr 2020 nichts im Wege. Leider sind die Baukosten enorm gestiegen. Der fast baugleiche Rosenhof in Güstrow hat 2005 rund 1,6 Millionen Euro gekostet. Nun gehen wir von knapp drei Millionen Euro aus“, gibt der Vorstand zu bedenken.

Für Bürgermeister Dirk Flörke ist der Rosenhof ein wichtiges Projekt. „Schließlich sind in der Weststadt 30 Prozent der Bewohner älter als 65 Jahre. Für alle Generationen ist Wohnungsneubau in Parchim unverzichtbar“, betont der Bürgermeister.