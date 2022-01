Jahreswechsel in Parchim : Ruhige Silvesternacht – Nur wenige feiern in der Innenstadt

Die Silvesternacht unter Corona-Bedingungen und Böllerverbot sorgte in Parchim für einen besinnlichen Jahreswechsel.

Avatar_prignitzer von Alexander Block

01. Januar 2022, 15:38 Uhr

Mitternacht in der Langen Straße in Parchim. An der Ecke zur Blutstraße stehen Eileen Warncke und Daniel Wendt mit ihren Freunden und stoßen mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr an. Jedoch nicht ausgelassen wie früher, sondern eher im Stillen freuen sie sich auf 2022. Auch Umarmungen gibt es keine.

„Es ist nicht schön, dass wir nur in einem kleinen Kreis feiern können, und es ist schade, dass wir Personen, mit denen wir feiern wollen, auswählen mussten“, sagt Eileen. Nun steht die kleine Gruppe an der Straße und schaut den wenigen Raketen und Böllern beim Explodieren zu.

Im La Casetta sind nur wenige Gäste

Ähnlich ist die Stimmung ein paar Meter weiter vor dem Italiener La Casetta von Giovanni Awad. Er bedient an diesem Abend nur zwei Tische in seinem Restaurant. Um Mitternacht treten die Gäste vor die Tür. Auch ein paar Freunde und seine Familie sind da. Sie zünden ein paar Knaller aus dem Vorjahr und machen das Beste aus der Situation.

„Wir lassen uns Silvester nicht vermiesen und genießen die Stimmung“, erzählt Ramona, die zusammen mit ihrer Bekannten jedes Jahr zum Jahreswechsel zu Giovanni zum Essen kommt. Das Böllerverbot finden die beiden Frauen auch ganz gut. „Das stört dann die Haustiere nicht so“, sagt Ramona.

Alexander Block

Unter den Gästen ist auch Frank Lange. Er kommt seit mehr als 20 Jahren zu Silvester nach Parchim und besucht dann immer das Restaurant. „Ich wohne eigentlich in Norwegen. Im vergangenen Jahr konnte ich nicht fliegen, doch jetzt bin ich geimpft und genesen und kann wieder zusammen mit Giovanni feiern“, erzählt er.

Gastronom erhält viele Absagen

Trotz der einigermaßen guten, aber dennoch gedämpften Silvesterstimmung ist Giovanni Award mit den Corona-Bestimmungen nicht zufrieden. „Ich habe reihenweise Absagen bekommen, ich kann nichts mehr planen. Mit den 3G-Regeln war alles okay, aber 2Gplus macht alles kaputt“, beschreibt er seine Nöte und zeigt auf die vielen durchgestrichenen Namen in seinem Kalenderbuch. Früher kamen zu ihm mehr als 100 Menschen, um Silvester zu feiern. An diesem Abend sind es vielleicht insgesamt 20.

Ein paar Minuten zuvor ist die Stimmung bei einer Gruppe von Jugendlichen etwas besser. Sie wollen gleich den Jahreswechsel feiern. „Wir haben mit Abstand draußen im Innenhof gesessen und genießen den Abend trotz der Regeln des Staates“, sagt Lars. „Wir wollen ja im Nachhinein weiter arbeiten, feiern und das Leben in Gesellschaft genießen.“

Gemischte Silvesterstimmung

Den gesamten Abend ist zu merken, dass die Stimmung ambivalent in der Stadt ist. Die Menschen sind zwar teilweise genervt von den Regeln, halten sie aber größtenteils ein und versuchen das Beste aus der Situation zu machen. „Es ist schon blöd, normalerweise feiern wir immer mit Raketen und Böllern“, erklärt Daniela Rosbach. Sie ist mit ihren zwei kleinen Kindern und einem Hund halb zwölf vor die Tür am Exerzierplatz gegangen. In diesem Jahr zündete die Familie nur Knallerbsen und Tischfeuerwerk.

„Das ist ja, weil Corona sonst explodiert“, erklärt die neunjährige Katelin. „Und damit es nicht so viele Verletzte in den Krankenhäusern gibt“, ergänzt ihre Mutter Daniela Rosbach.

Richtung Rosengarten zieht am Abend eine weitere Gruppe Jugendlicher. Auch sie wünschen sich das „alte Leben“ zurück. Knaller haben sie nicht dabei, nur etwas zu trinken. Für sie steht heute nicht nur Silvester, sondern auch der Geburtstag ihres Kumpels Basti an. Er wird 17. „Das Feiern fehlt“, sagt Basti.

Leerer Schuhmarkt

Im Stadtzentrum ist es insgesamt ruhig. Der Schuhmarkt ist so leer wie sonst nur an einem kalten Winterabend. Lediglich Rhawa Abseliamove und Walid Lagha sind zu den Bänken an der Weihnachtstanne gekommen, um ein paar Fotos zu schießen. „Wir bleiben nur eine Viertelstunde und dann gehen wir wieder“, sagt Rhawa. Die beiden wollten eigentlich in Hamburg feiern. Daraus wurde nichts, nun verbringen sie einen entspannten Abend in Parchim.

Alexander Block

Familie genervt von Regeln

Familie Romatzki, die direkt am Schuhmarkt wohnt, ist auch nur kurz vor die Tür getreten. „Sie sehen ja, um halb eins ist alles vorbei“, sagt ihr Bekannter Michael Soest. „Silvester wird es so wie früher nicht mehr geben“, zeigt er sich überzeugt. „Ich habe keinen Nerv mehr dafür, alles wird uns genommen“, kritisiert er.

Alexander Block

„Gerade für die Jugend ist es schwer, die verblödet ja richtig, weil sie keine Leute mehr kennenlernen können und nicht wissen, wo sie hin sollen“, sagt Heike Romatzki. „Wir haben aber ja keine andere Wahl“, ergänzt Michael Soest. Nun bringen sie sich ohne Feuerwerk, dafür mit ein paar Wunderkerzen in Silvesterstimmung.

Alexander Block

Indes feiert eine Gruppe ausgelassen. Sieben Jugendliche haben eine Musikbox in der Putlitzer Straße aufgestellt und stimmen sich mit Schlagermusik auf 2022 ein. Die Autofahrer hupen beim Vorbeifahren freundlich und die Gruppe winkt ihnen zu. Ein Beifahrer lehnt sich sogar aus dem Fenster und ruft laut: „Frohes Neues!“