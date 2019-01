Rundkurs in der Natur

von Christiane Großmann

14. Januar 2019, 11:58 Uhr

„Gewalt der Gletscher“ hat Petra Zoschnik, zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin, ihre Wanderung im Warnow-Durchbruchstal überschrieben. Sie findet am Sonnabend, 26. Januar, von 10 bis 14 Uhr in Groß Görnow statt. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle. Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor der Tour unter Telefon 0172/8912512.