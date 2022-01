Autorin aus Marnitz : Sabine Reifenstahl liest am Sonntag im Kulturradio

Ihr erster Roman steht ganz im Zeichen der Liebe: Am 9. Januar präsentiert Autorin Sabine Reifenstahl einen Auszug im Literatursender 889FM Kultur. Ihr nächstes Projekt ist ein Fantasyroman.

Avatar_prignitzer von Christiane Großmann

07. Januar 2022, 16:09 Uhr

Ihr erster Roman steht ganz im Zeichen der Liebe: Am 9. Januar präsentiert Autorin Sabine Reifenstahl einen Auszug im Literatursender 889FM Kultur. Ihr nächstes Projekt ist ein Fantasyroman.

Sabine Reifenstahl aus Marnitz kann es kaum fassen: Sie wird am Sonntag, 9. Januar, zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen im Radio zu hören sein. Im Sender 889FM Kultur präsentiert sie einen Auszug aus ihrem Debütroman „Aus Drei wird Liebe“.

Die Autorin aus Mecklenburg hatte den Hörern des Literatursenders bereits am 31. Dezember innerhalb der Sendereihe „Literatur zwischen den Jahren“ ihren ersten Roman schmackhaft gemacht. An dem vom 27. Dezember 2021 bis zum 2. Januar 2022 von Radio 889FM veranstalteten Lesemarathon beteiligen sich um die 160 Autoren. Die 20 meistgehörten und beliebtesten Texte werden am 9. Januar ab 11 Uhr noch einmal zu hören sein, natürlich selbst von den Autoren eingelesen.

Große Überraschung zum Start ins neue Jahr

Als Sabine Reifenstahl in dieser Woche mitbekam, dass sie zu den „Best of Literatur zwischen den Jahren 2021-22“ zählt, war sie erst mal sprachlos. „Damit hätte ich niemals gerechnet, das ist für mich ein Riesenerfolg“, gesteht sie.

Die phantasievolle Frau aus dem Ruhner Land blickt auf ein Jahr zurück, das spannender nicht hätte verlaufen können. Natürlich war es auch für sie schade, dass einige langfristig vereinbarte Auftrittstermine gerade in der Vorweihnachtszeit dann doch coronabedingt von den Veranstaltern gecancelt werden mussten. Das wird überstrahlt von den Erinnerungen an die Teilnahme beim 1. „Litfest homochrom“ Anfang August in Köln, wo Sabine Reifenstahl ihre Kurzgeschichte „Unter dem Zauber des Nordlichts“ vorstellen durfte. 120 Autoren bewarben sich um die Teilnahme an dem dreitägigen Literaturfestival. Die Marnitzerin gehörte zu den 30 Auserwählten.

Debütroman erschien im Dezember

Ein einzigartiger Moment war für sie natürlich der Tag, als ihr erster Roman erschienen war. Noch vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin am 3. Dezember durfte sie ihn auf der angesagten Messe „BuchBerlin“ vorstellen und mit einer persönlichen Widmung signieren. „Mein Roman steht ganz im Zeichen der Liebe“, verrät die Autorin und verspricht „spannende Unterhaltung, mehrere überraschende Wendungen und viel Gefühl.“

„Aus Drei wird Liebe“ ist im Buchhandel, mit persönlicher Widmung und immer mit einer Überraschung direkt bei der Autorin oder als E-Book erhältlich.

Was sich die Autorin, die das Schreiben als Hobby ausübt, für dieses Jahr vorgenommen hat? Ihr nächstes Projekt ist ein Fantasyroman. Sie hofft, dass er 2022 auf den Markt kommt. Wer sich Appetit darauf holen möchte, findet in der ebenfalls kürzlich erschienenen Anthologie „Die fünfte Welt“ eine Geschichte von ihr. Vertreten sind in der Geschichtensammlung 13 Autoren, die von der nordischen Mythologie inspiriert sind.

