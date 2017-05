Matzlow : Schlaue Rabenkrähe schaut beim Töpfern zu

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

Bereits seit zehn Jahren gehört Töpferin Iris Thees aus Matzlow zu den Teilnehmern der landesweiten Aktion „Kunst Offen“, die alljährlich über die Pfingsttage stattfindet. „Es gehört zur Philosophie meines KunstPöttchens, dass mir Klein und Groß bei der Arbeit an der Töpferscheibe zuschauen und sich auf Wunsch auch selbst ausprobieren können“, sagt die leidenschaftliche Kunsthandwerkerin.

Und dass bei ihr sogar gefiederte Freunde gern gesehen sind, setzt dem Aktionstag in diesem Jahr in dem Lewitzdorf die Krone auf. „Tomy“, eine Rabenkrähe, die vor wenigen Wochen aus dem Nest der Eltern gefallen ist, wurde von Iris Thees nicht nur liebevoll aufgepäppelt, sondern ist inzwischen aufmerksamer Zuschauer beim täglichen Töpfern in der kleinen Werkstatt mit Gartenblick.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 31.Mai.2017 | 14:13 Uhr