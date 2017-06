Mestlin : Schnuppern im Garten

vergrößern 1 von 1 Foto: Johannes Gössling 1 von 1

Ilian schnuppert am Lavendel. So wie er können sich am kommenden Wochenende viele Besucher an der Pflanzenwelt rund um den Forsthof Mestlin erfreuen. Der Betreiber Ichthys e.V. lädt anlässlich des landesweiten Tages der offenen Gärten am 10. und 11. Juni von jeweils von 11 bis 17 Uhr ein. Die Gartenwege führen u.a. zu Sammlungen mit 600 Sempervivum-Sorten in einem Steingarten und 170 Stechpalmen-Sorten. Neu zu bestaunen ist eine Kakteensammlung mit über 700 Pflanzen. Sie stammt aus Oberfranken und wird das erste Mal am neuen Standort präsentiert. Marktstände mit Pflanzen, Gestecken und Kleinkunst und ein Cafè unter alten Lindenbäumen, das übrigens jedes Wochenende geöffnet ist, laden ein.



von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 07.Jun.2017 | 05:00 Uhr