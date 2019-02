Parchim : Seniorentraining für mehr Sicherheit

von Simone Herbst

20. Februar 2019, 08:31 Uhr

Trickbetrug und Diebstahl werden am morgigen Donnerstag in der DRK-Seniorentagesstätte in Parchim brandaktuelle Themen der neuen Beratungsrunde sein. Die Einrichtung setzt damit seine Reihe zur Kriminalitätsprävention fort. Neben einem Seniorensicherheitsberater wird auch das Landespolizeiorchester vor Ort sein und die Veranstaltung mit Musik und Gesang untermalen und die Senioren sowie das Personal zur Bewegung motivieren.