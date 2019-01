Parchim : SPD stellt Kandidatenliste auf

Ortsverein Parchim setzt auf Generationenmix

von Carlo Ihde

15. Januar 2019, 05:00 Uhr

Der SPD-Ortsverein Parchim hat seine Kandidatenlisten für die Kommunalwahlen am 26. Mai aufgestellt. Für die Stadtvertretung bewerben sich 15 Sozialdemokraten, für den Parchimer Wahlbezirk zum Kreistag haben sich elf Mitglieder aufstellen lassen.

Jana Haak ist Spitzenkandidatin für die Stadtvertretung, der SPD-Fraktionsvorsitzende Eckhard Büsch folgt auf Platz 2. „Wir haben eine Liste mit engagierten Jungen und erfahrenen Älteren beschlossen. So schaffen wir den Generationswechsel“, sagt der Fraktionschef. Gemeinsam wolle man die Entwicklung Parchims weiter voranbringen. „Ich wünsche mir eine bürgernahe Stadtvertretung mit lebhaften Debatten, einem offenen Ohr für die Belange der Menschen und den richtigen Weichenstellungen für die Zukunft“, so Jana Haak.

André Pinnau, Pressesprecher des Ortsvereins, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr mehr Kandidaten als bei der letzten Kommunalwahl aufstellen können und mit Rainer Rolletschek (Damm), Heinrich Fauck (Dargelütz, Kiekindemark, Neu Klockow, Neuhof), Lars Förster und Jürgen Hienzsch (jeweils Slate) ein starkes Sprachrohr für unsere Ortsteile haben.“

Christian Brade aus Domsühl wird als Spitzenkandidat für den Kreistag ins Rennen gehen. Er will „den Landkreis wirtschaftlich voranbringen und verhindern, dass sich Gemeinden abgehängt fühlen. Jeder soll an den positiven Entwicklungen teilhaben.“ Von der Wachstusmbranche Tourismus sollen alle profitieren. Unterstützung bekommt er von Birgit Alisch, die als Parteilose auf Listenplatz 2 im Parchimer Wahlbezirk für die SPD antritt. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Landkreis in der Lage ist, Herausforderungen zu meistern. Es kommt auf eine gute Zusammenarbeit zwischen der Kreisstadt und dem Landkreis an. Das gilt für die Kulturmühle genauso wie für die Wirtschaftspolitik – dazu möchte ich meinen Teil beitragen“, so Birgit Alisch. Die Kreistagswahlliste muss noch vom Kreisparteitag am 23. Februar bestätigt werden.