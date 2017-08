Einweihung : Spornitzer feiern Kinderzentrum

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Spornitz Es gab viele Geschenke und Glückwünsche am Mittwochmorgen für die Musik-Kita „Max und Moritz“ in Spornitz. So freuten sich die Kinder über zwei Spielzeug-Feuerwehrfahrzeuge, für die Mitglieder der aktiven und der Jugendwehr gesammelt hatten. Anlass war die offizielle Einweihung des sanierten Kinder- und Jugendzentrums.

Die Kindergartenkinder haben ihr neues Domizil längst bezogen. Es gab einen Tag der offenen Tür in der Einrichtung in Trägerschaft der Volkssolidarität, bei dem sich Interessenten aus der Gemeinde die sanierten Räume anschauen konnten. Auch der Jugendclub ist neu (SVZ berichtete.) Jetzt ist das Gesamtprojekt abgeschlossen. Von dem Ergebnis konnten sich die Gäste bei der gestrigen Einweihungsfeier überzeugen, die durch ein musikalisches Programm der Kinder eröffnet wurde.

Kita-Leiterin Petra Troch ist überzeugt, dass sich die Kinder in der neuen Umgebung wohl fühlen. Entstanden sind helle freundliche Räume, die mit allem ausgestattet sind, was sich Kinder wünschen und was Erzieherinnen benötigen, um eine gute Betreuung und Förderung zu gewährleisten, sagte sie.

Viel Lob gab es gestern für alle, die diesen Bau ermöglicht hatten – für Bürgermeister Dieter Eckert und die Gemeindevertreter ebenso wie für Politiker und Landesbeamte, die sich für die Finanzierung einsetzten, für das Bauamt Parchimer Umland, Baufirmen und Planer, aber auch für Eltern und Vereine aus der Gemeinde, die im Zusammenhang mit der Sanierung Umzüge stemmten. Bürgermeister Dieter Eckert erinnerte an den mühsamen Weg und drei Anläufe, die die Gemeinde genommen hatte, um in das fast 40 Jahre alte Kita-Gebäude zu investieren. Finanziell möglich wurde die Sanierung letztlich nur, weil die Spornitzer zusätzlich Finanzierungshilfen für die Eigenmittel erhalten hatten, die Gemeinden trotz Förderung bei solchen Projekten aufbringen müssen. Viele der Gäste nutzten gestern die Eröffnungsfeier zu einem Rundgang durch die hellen Kita-Räume, die zum Spielplatz hin mit bis zum Fußboden reichenden Fensterfronten ausgestattet sind, und für einen Blick in den attraktiven Jugendclub. Zwei benachbarte Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Volkssolidarität wurden in jüngster Zeit erneuert. In Matzlow wurde neu gebaut, in Spornitz von Grund auf saniert. Erweitert wird derzeit die Einrichtung „Spielland Anne Frank“ in Parchim, erfuhr SVZ von Simone Gerds, verantwortlich für die Kitas bei der Volkssolidarität. Erweitert werden soll auch die Kindertagesstätte Domsühl.

von Michael Beitien

erstellt am 10.Aug.2017 | 05:00 Uhr