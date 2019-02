Parchim : Stadt fördert Kulturprojekte

von svz.de

04. Februar 2019, 09:09 Uhr

In der Kreisstadt engagierte Vereine und Initiativen können auch in diesem Jahr bei kulturellen Vorhaben auf Zuschüsse aus der Stadtkasse hoffen. Für Projekte, wie sie in der Kulturförderrichtlinie definiert sind, steht ein Gesamtbudget von etwa 8000 Euro zur Verfügung. Im zurückliegenden Jahr wurden nach entsprechenden Anträgen insgesamt 6510 Euro an Projektförderung ausgezahlt. Kerstin Häger vom zuständigen Kulturressort in der Stadtverwaltung erinnert daran, dass Anträge auf eine institutionelle Förderung bis zum 31. Mai gestellt sein müssen. Damit sind zum Beispiel Zuschüsse zu Druckkosten für Publikationen gemeint.