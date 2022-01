Einkaufen in Parchim : Stadt sagt Wochenmärkte an kommenden Sonnabenden ab

Viele Standbetreiber sind laut Stadt noch im Urlaub, sodass sich eine Öffnung nicht lohnen würde.

Franca Niendorf

06. Januar 2022, 10:07 Uhr

Die Wochenmärkte am 8. und 15. Januar in Parchim müssen abgesagt werden. Das teilt die zuständige Stelle der Stadt Parchim für Ordnung und Sicherheit am Donnerstag mit. Der Grund: Mehrere Marktteilnehmer seien in einem verlängerten Urlaub, so Resi Koschel-Bühring von der Stadt. Dies hätte zur Folge, dass an den beiden Sonnabend kein oder nur ein bis zwei Händler den Weg auf den Wochenmarkt finden würden. In Abstimmung mit den Händlern wird nun auf den Wochenmarkt an den genannten beiden Tagen verzichtet. Die Märkte mittwochs finden hingegen uneingeschränkt statt.