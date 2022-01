Bürgermeisterwahl in Parchim : Stadt sucht noch etwa 65 Helfer für die Arbeit in den Wahllokalen

Am 24. April ist Bürgermeisterwahl in Parchim. Damit werden wieder Wahlhelfer gebraucht. Interessenten können sich schon jetzt melden.

08. Januar 2022, 18:55 Uhr

Der Termin für die Bürgermeisterwahl steht mit dem 24. April seit langem fest. Auch zwei Kandidaten gibt es schon. Amtsinhaber Dirk Flörke (CDU) möchte wiedergewählt werden. Sein Herausforderer Dr. Sebastian Langer (SPD) möchte ihn ablösen. Wer sich jetzt noch als Bewerber aus der Reserve traut, muss das bis zum 8. Februar um 16 Uhr getan haben.

Wahlhelfer können sich bereits melden

Damit die Arbeit in den Wahllokalen ordnungsgemäß abgesichert werden kann, werden etwa 65 Wahlhelfer benötigt. Insgesamt sind an diesem Tag etwa 90 Helfer im Einsatz, denn die Wahlvorstände werden auch mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung besetzt. Wer sich ein solches Ehrenamt als Wahlhelfer vorstellen kann, kann sich bereits jetzt bei der Stadtverwaltung melden, sagt Gemeindewahlleiter Robert Janke.

Aufwandsentschädigung deutlich aufgestockt

Die Stadtvertreter beschlossen bereits im Dezember vergangenen Jahres, dass die Aufwandsentschädigung für freiwillige Helfer aufstockt wird. Vorsitzende der Wahlvorstände erhalten 70 Euro, Vorsitzende der Briefwahlvorstände sowie alle anderen Wahlhelfer 60 Euro. Das gilt auch für den Fall einer Stichwahl. Dann wären die Wahlhelfer noch einmal am 8. Mai gefragt.

In der entsprechenden Landesverordnung ist eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 35 beziehungsweise 25 Euro festgeschrieben. Den Kommunalparlamenten bleibt es aber überlassen, diesen Betrag aufzustocken. In Parchim wird seit dem Wahljahr 1999 davon Gebrauch gemacht.