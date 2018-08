Zölkow : Stoppelbrand statt Hochzeitsbuffet

Brandschützer rücken vom Spalierstehen zum Einsatz aus.

von Michael-Günther Bölsche

18. August 2018, 16:20 Uhr

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zölkow hatten sich am Sonnabend in Kladrum gerade zum Spalier aufgestellt, um dem frischen Brautpaar Katlen und Martin Felauer traditionell das Ehrengeleit nach der Trauung in der Kirche zu geben. Doch statt des Spaliers und der Musik erklang gegen 13.15 Uhr die Sirene und rief die Kameraden zum Einsatz.

In der Nachbarschaft, zwischen Woeten und Herzberg war auf einem zehn Hektar-Schlag der Stoppelacker vermutlich durch Steinschlag in Brand geraten. So fuhren die Zölkower Kameraden im weißen Hemd und Krawatte zum Einsatz und unterstützen die Wehr der Gemeinde Obere Warnow sowie der Löschgruppe Lenschow. Auch die Landmaschinen kamen zum Einsatz und mit der Scheibenegge wurde eine Brandschneise gezogen. So konnte das Feuer schnell auf die fünf Hektar begrenzt und gelöscht werden.