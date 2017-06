Parchim : Suche nach Spinner beginnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul/dpa 1 von 1

Die Stadt Parchim ist auf der Suche nach möglichen Nestern des gefährlichen Eichen-Prozessionsspinners. Zweimal in der Woche finden Kontrollen statt an den Orten, wo es in der Vergangenheit Auffälligkeiten gab, sagt Bürgermeister Dirk Flörke. Das betrifft u.a. den Kastanienweg auf dem Friedhof und Bäume in der Schweriner Straße. Nester werden entfernt. Die Stadtverwaltung bittet Bürger, die einen Befall feststellen, sich beim Ordnungsamt zu melden.

Gefährlich für den Menschen können die Raupen des Spinners werden, die Anfang

Mai schlüpfen. Die Raupen häuten sich bis zur Verpuppung fünf- bis sechsmal. Ab der dritten Häutung – etwa Mitte Juni – bilden die Raupen gefährliche Brennhaare aus. Wer gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit dem Spinner bekommt, sollte unbedingt einen Arzt aufsuchen.

von Michael Beitien

erstellt am 19.Jun.2017 | 05:00 Uhr