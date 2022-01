Tanzschulen wieder dicht : Tanzlehrer in Parchim klagt gegen Corona-Landesverordnung

Seit Montag muss das Tanz-Center am Bahnhof erneut coronabedingt für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Inhaber Andreas Röber will sich das nicht gefallen lassen und hat den Anwalt seines Verbandes eingeschaltet.

11. Januar 2022, 18:26 Uhr

Seit Montag muss das Tanz-Center am Bahnhof erneut coronabedingt für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Inhaber Andreas Röber will sich das nicht gefallen lassen und hat den Anwalt seines Verbandes eingeschaltet.

Jetzt ist für Andreas Röber das Fass voll: Der langjährige Betreiber einer Tanzschule in Parchim hat den Anwalt seines Berufsverbandes beauftragt, Klage gegen die Corona-Landesverordnung einzureichen. Zwar macht er sich wenig Hoffnung, dass die Gerichte zeitnah dazu kommen, über sein Anliegen zu entscheiden. Dem seit 1998 in der Kreisstadt tätigen Unternehmer geht es ums Prinzip.

Seit Montag wieder Zwangsschließung

Der Fall: In Mecklenburg-Vorpommern stand die Corona-Warnampel drei Tage hintereinander auf Rot. Laut Corona-Verordnung von MV zieht das verschärfte Einschränkungen nach sich, von denen auch Tanzschulen betroffen sind. Ihnen ist seit dem 10. Januar der Publikumsverkehr untersagt.

Vereinsbasierter Sport in geschlossenen Übungsgruppen bleibt aber weiterhin erlaubt. Auch Fitnessstudios dürfen unter Beachtung der 2Gplus-Regelung öffnen, weil ihnen eine gesundheitsfördernde Bedeutung zuerkannt wird. Und Tanzschulen sollen plötzlich eine Gefahr für die Menschheit darstellen? „Man kann nur traurig sein über so eine Ungerechtigkeit und Verordnungswillkür“, ringt Andreas Röber um Worte.

Tanzen stärkt die mentale Gesundheit

Dabei ist es Allgemeinwissen, dass gerade Tanzen der mentalen und körperlichen Gesundheit überdurchschnittlich dient. Nicht umsonst würden Krankenkassen ihren Mitgliedern Tanzkurse empfehlen und Kooperationen mit lizenzierten Schulen eingehen. „Wenn die Leute bei mir sind, vergessen sie den ganzen Coronawahnsinn“, bestätigt der Tanzlehrer.

Diese Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen, darf er seinen Kunden mal wieder auf unbestimmte Zeit nicht bieten, weil er unternehmerisch tätig ist. Anders würde die Sache aussehen, wenn er die Tanzschule als Verein betreiben würde oder Vereine seine Räumlichkeiten zu Übungszwecken nutzen. „Das alles zeigt mir, dass die Leute in den Gremien, die die Verordnung festlegen, Null Bezug zur Arbeit vor Ort haben. Sie wissen gar nicht, wie Tanzen heute funktioniert. Wahrscheinlich denken sie, es geht bei uns zu wie in Clubs, wo die Leute dicht aufeinanderhängen“, sagt das Mitglied im Allgemeinen Deutschen Tanzlehreverband.

Keine Chance auf Sondergenehmigung?

Es könne nicht sein, dass durch pauschale Entscheidungen Existenzen krachen gehen. Dem Tanzschul-Inhaber liegen noch die dreimonatige Zwangsschließung im Frühjahr 2020 sowie die achtmonatige verordnete Auszeit während des zweiten Lockdowns wirtschaftlich und gesundheitlich in den Knochen. Die im November eingeführte 2G-Plus Regelung sorgte erneut für Umsatzeinbußen.

„Ich bin auf die Einnahmen zur Deckung meiner Kosten angewiesen“, sagt Andreas Röber. Noch am Montag bemühte er sich beim Landkreis um eine Sondergenehmigung zur Öffnung. Die Kreisverwaltung beruft sich darauf, dass „die Erteilung von Sondergenehmigungen für die Öffnung von Tanzschulen in der Corona-Landesverordnung von MV nicht vorgesehen ist.“ Da für den Landkreis eine derartige Ermächtigung nicht besteht, könne eine Genehmigung nicht erteilt werden.

Der Antragsteller führte auch ins Feld, dass die Stadt seine Schule im Zusammenhang mit der Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes als Sportstätte eingestuft hatte. Das hilft ihm heute nicht, da in der Corona-Landesverordnung eine viel detailliertere Eingliederung erfolgt und Tanzschulen extra aufgeführt sind.

Warum macht sich niemand ein Bild vor Ort?

„Ich wünsche mir, dass sich mal jemand die Bedingungen bei mir vor Ort ansieht“, entgegnet der Tanzlehrer. Schon im ersten Jahr der Pandemie investierte er in eine Lüftungsanlage mit UV-C-Filter in jedem Unterrichtsraum.

Der Unterricht finde in festen Gruppen statt, die die Größe von 15 Personen nicht überschreiten. Schon deshalb ließen sich Abstandsregelungen in einem 150 Quadratmeter großen Saal locker umsetzen. Die Möglichkeiten zum Querlüften seien in seinem Haus ideal. Das Desinfizieren von Kontaktflächen ist bei ihm längst Automatismus. Schnelltests können vor Ort gemacht werden. Eine Kontaktrückverfolgung könne er aus dem Stehgreif garantieren.

Weh tut ihm die Unsicherheit der Kunden: Im Minutentakt ploppen auf seinem Handy Anfragen auf. „Ich weiß nicht, was morgen ist. Es kann sich ja täglich ändern“, sagt Andreas Röber. Nur eins weiß er: Licht am Ende des Tunnels ist für ihn momentan nicht in Sicht.