Landespräsidententreffen : Tausend Narren versammeln sich in Spornitz

Karnevalsverein war Gastgeber für das 30. Landespräsidententreffen Mecklenburg-Vorpommerns.

Avatar_prignitzer von Katja Frick

26. Februar 2020, 13:49 Uhr

Tanzende Menschen auf der Spornitzer Bahnhofstraße, ausgelassenes Treiben in der örtlichen Turnhalle. Rund 1000 Narren aus 61 Karnevalsvereinen Mecklenburg-Vorpommerns feierten beim 30. Landespräsidenten-Treffen. „Am Aschermittwoch ist ja eigentlich alles vorbei. Aber das ist eine Tradition aus der DDR, als sich am Aschermittwoch alle Verantwortlichen der Bezirke und Vereine getroffen haben, um die Karnevalssaison auszuwerten. Wir führen diese Tradition mit einem Augenzwinkern weiter“, erklärte Lutz Scherling, Präsident des Karneval Landesverbandes MV. Dort sind derzeit 87 Vereine mit etwa 7000 Karnevalisten Mitglied.

Alles für Veranstaltung umgebaut

Fast wäre das 30. Treffen ausgefallen, denn kein Verein hatte sich für die aufwendige Ausrichtung beworben. „Wir haben dann ,ja’ gesagt, als ein Verein dafür gesucht wurde“, erzählte Christian Gennerich, Präsi des Spornitzer Karnevalvereins. Seit März 2019 bereiteten die 95 Mitglieder die Riesenparty vor. „In den vergangenen zwei Tagen haben wir die Turnhalle und das Vereinshaus dafür umgebaut, ich war von 7 bis 22 Uhr auf den Beinen.“ Auch Bürgermeisterin Britta Gnadke packte mit an: „Selbstverständlich. Ich bin seit 40 Jahren Mitglied in unserem Karnevalsverein.“ Der wurde bereits 1956 gegründet und soll der fünftälteste in MV sein.

Politiker geben sich die Ehre

Die Bemühungen der Spornitzer wurden mit 1000 Euro gewürdigt. „Das sind Mittel vom Land und vom Landkreis. Ich freue mich und bin stolz, dass Spornitz das macht“, erklärte Stefan Sternberg, der ebenso wie Landtagspräsidentin Birgit Hesse und Sozialministerin Stefanie Drese zum großen Treffen der Karnevalisten gekommen war. Der Landrat bedauerte, dass er in diesem Jahr keine Zeit gefunden habe, um Fasching zu feiern. „Ich hatte leider zu viel zu tun, konnte noch nicht einmal richtig Urlaub machen.“ Es brenne im Landkreis an allen Ecken, vor allem die Situation der Krankenhäuser beschäftige ihn.

Werte werden in Vereinen gelebt

Bei ihren Ansprachen wurden die Gäste ungewöhnlich politisch. : „Das hier ist gelebte Demokratie, wie wir sie wollen. Sie ist bunt, vielfältig und weltoffen. Und jeder kann mitmachen“, sagte Birgit Hesse. Das betonte auch auch Lutz Scherling unter großem Beifall: „Wenn ich die Nachrichten dieser Tage höre, denke ich, wir Narren sind die einzigen Normalen. In den Karnevalsvereinen werden die Werte Respekt, Toleranz und Vielfalt geprägt, Jung und Alt halten zusammen.“ Er schaue mit Ekel und Abscheu auf die Ereignisse in Hanau und Volkmarsen. „Wie verrückt muss jemand sein, der in eine Gruppe feiernder Kinder fährt?“ Hass sei jedoch keine Option als Antwort.

„Schönste Party der Karnevalszeit“

Stefanie Drese erklärte, die Karnevalsvereine leisteten wichtige ehrenamtliche Arbeit, vor allem für Jugendliche. So wie Tanzmariechen Viktoria (19), Marie (16) sowie die Schwestern Tessa (16) und Tina (19) von der Funkengarde des Karnevalsvereins Vellahn, die schon seit ihrer Kleinkindzeit einmal im Monat für den karnevalistischen Tanz trainieren. „Das Landespräsidententreffen ist die schönste Party der Karnevalszeit“, sagte Mutter Ann-Kathrin Lüpken, die vor 21 Jahren ihren Mann im Karnevalsverein kennenlernte.