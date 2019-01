Domsühl : Termin steht für Frühjahrsputz

von svz.de

29. Januar 2019

Der diesjährige Frühjahrsputz in der Gemeinde Domsühl wird am 14. April stattfinden. Wie Bürgermeister Hans-Werner Beck beim Neujahrsempfang schon vorausschickte, sei es gelungen, dass Einwohner in allen Ortsteilen dabei sein werden, um gemeinsam aufzuräumen und den Tag nach getaner Arbeit zünftig ausklingen zu lassen. Beck dankte schon jetzt all jenen Firmen, die ihre Hilfe in den Ortsteilen angekündigt haben.